Резніков: Україна працює над введенням миротворців ОБСЄ на Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мандат ОБСЄ дозволяє миротворчі місії

Російська Федерація може погодитися на введення миротворців ОБСЄ, вважає Олексій Резніков

Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна розглядає варіант введення миротворчої місії ОБСЄ на окуповані території Донбасу.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За словами Резнікова, мандат ОБСЄ дозволяє подібні місії.

«Миротворці – це один з можливих варіантів, ми його теж обговорюємо. Більш того, ми пішли далі і вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандата ОБСЄ. Виявляється, і вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті цього не робили. Формально-юридично це можливо», – сказав Резніков.

Він додав, що це єдиний варіант, на який може погодитися російська сторона, але «цей момент в переговорах ще не настав».

«Головне, щоб всі до цього сьогодні були готові», – підкреслив Резніков.

Він також заявив, що РФ не ставила Україні ультиматумів щодо «особливого статусу» Донбасу.

Раніше в Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників «нормандського формату» на початку липня в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «Нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

Також повідомлялося, що Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР».

Натомість президент Володимир Зеленський підкреслив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону щодо «особливого статусу Донбасу».

До слова, Резніков стверджує, що Росія піде на поступки стосовно Донбасу.