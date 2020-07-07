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    Політика

    Резніков: Україна працює над введенням миротворців ОБСЄ на Донбас

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    <p>Мандат ОБСЄ дозволяє миротворчі місії</p> - Резніков: Україна працює над введенням миротворців ОБСЄ на Донбас

    Мандат ОБСЄ дозволяє миротворчі місії

    Російська Федерація може погодитися на введення миротворців ОБСЄ, вважає Олексій Резніков

    Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна розглядає варіант введення миротворчої місії ОБСЄ на окуповані території Донбасу.

    Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    За словами Резнікова, мандат ОБСЄ дозволяє подібні місії.

    «Миротворці – це один з можливих варіантів, ми його теж обговорюємо. Більш того, ми пішли далі і вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандата ОБСЄ. Виявляється, і вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті цього не робили. Формально-юридично це можливо», – сказав Резніков.

    Він додав, що це єдиний варіант, на який може погодитися російська сторона, але «цей момент в переговорах ще не настав».

    «Головне, щоб всі до цього сьогодні були готові», – підкреслив Резніков.

    Він також заявив, що РФ не ставила Україні ультиматумів щодо «особливого статусу» Донбасу.

    Раніше в Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників «нормандського формату» на початку липня в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «Нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

    Також повідомлялося, що Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР».

    Натомість президент Володимир Зеленський підкреслив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону щодо «особливого статусу Донбасу».

    До слова, Резніков стверджує, що Росія піде на поступки стосовно Донбасу.

    Росія ОБСЄ Донбас політика Україна окуповані території миротворці миротворча місія Олексій Резніков
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