На Тристоронній групі обговорили питання про нові ділянки розмінування на Донбасі



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На Тристоронній групі обговорили питання про нові ділянки розмінування на Донбасі

Українська сторона в ТКГ наполягла на невідкладному встановленні сталого та всеосяжного режиму припинення вогню

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Під час дискусії українська сторона в ТКГ наполягла на невідкладному встановленні сталого та всеосяжного режиму припинення вогню, зокрема з огляду на ситуацію, що склалася внаслідок пожеж на Луганщині.

Це звернення було підтримане координатором ТКГ – представником ОБСЄ. Було отримано гарантії безпеки для польотів цивільних повітряних суден ДСНС з метою ліквідації пожеж у Луганській області поблизу лінії розмежування.

Під час обговорення безпекових питань було звернуто увагу на вирішення проблеми недопуску спостерігачів СММ ОБСЄ на тимчасово окуповані території України.

При цьому ОБСЄ визнала значний прогрес у питанні розробки оновленого плану розмінування. В межах цієї роботи було попередньо узгоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшого опрацювання наступних семи ділянок.

Для розв'язання гуманітарних питань українська делегація наголосила на необхідності та готовності зі свого боку забезпечити пропуск громадян через усі КПВВ, проте питання залишається невирішеним через неконструктивну позицію бойовиків.

Україна також укотре підтвердила готовність до якомога швидшого взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх».