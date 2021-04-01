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    «Інтертелеком» згортає свої послуги в кількох областях

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    Оператор &laquo;Інтертелекому&raquo;&nbsp;припинить обслуговувати населення кількох областей - «Інтертелеком» згортає свої послуги в кількох областях
    Оператор «Інтертелекому» припинить обслуговувати населення кількох областей
    Фото з відкритих джерел

    Абонентам «Інтертелекому» ще в одинадцяти областях пропонують перейти в «Укртелеком»

    CDMA-оператор «Інтертелеком» відмовився від частот ще в 11 областях України, а також у Києві.

    Оголошення про відключення послуг в цих регіонах з 1 липня 2021 року оператор відправив користувачам. Одне з них було опубліковано в Facebook.

    Зокрема, оператор припинить надавати послуги у Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, а також у місті Києві.

    Абонентам «Інтертелекому» в цих областях пропонують перейти в «Укртелеком», якому був переданий номерний ресурс, що звільнився. Для цього користувачам пропонують надати актуальну контактну інформацію в особистому кабінеті.

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    «Інтертелеком» згортає свої послуги в кількох областях

    Додамо, що мобільному оператору Інтертелеком 1 квітня скасували ліцензію на 4G. Про це йдеться на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

    Зазначається, що НКРЗІ прийняла рішення про скасування ліцензії Інтертелекома на 4G тому, що оператор не вніс за неї плати.

    Теги: мобільні оператори Україна Укртелеком
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