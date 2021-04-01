«Інтертелеком» згортає свої послуги в кількох областях

Абонентам «Інтертелекому» ще в одинадцяти областях пропонують перейти в «Укртелеком»

CDMA-оператор «Інтертелеком» відмовився від частот ще в 11 областях України, а також у Києві.

Оголошення про відключення послуг в цих регіонах з 1 липня 2021 року оператор відправив користувачам. Одне з них було опубліковано в Facebook.

Зокрема, оператор припинить надавати послуги у Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, а також у місті Києві.

Абонентам «Інтертелекому» в цих областях пропонують перейти в «Укртелеком», якому був переданий номерний ресурс, що звільнився. Для цього користувачам пропонують надати актуальну контактну інформацію в особистому кабінеті.

Додамо, що мобільному оператору Інтертелеком 1 квітня скасували ліцензію на 4G. Про це йдеться на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Зазначається, що НКРЗІ прийняла рішення про скасування ліцензії Інтертелекома на 4G тому, що оператор не вніс за неї плати.