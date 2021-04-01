Понад 17,5 тис. нових хворих і 421 смерть за добу. Covid-ситуація стрімко погіршується

31 березня було госпіталізовано понад 5 тис. хворих на коронавірус

Минулої доби від коронавірусу одужало 9602 людини

За минулу добу, 31 березня, в Україні виявлено 17569 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби помер 421 пацієнт, що на 14 осіб більше, ніж 30 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

Вчора було госпіталізовано 5160 осіб, одужало від коронавірусу 9602 людини. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

Здійснено тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 691 737 осіб;

одужало – 1 323 083 особи;

летальних випадків – 33 246;

проведено ПЛР-тестувань – 8 179 905.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 150 випадків

Вінницька область – 849

Волинська область – 490

Дніпропетровська область – 974

Донецька область – 484

Житомирська область – 1 037

Закарпатська – 651

Запорізька область – 627

Івано-Франківська область – 458

Київська область – 962

Кіровоградська область – 203

Луганська область – 232

Львівська область – 1 141

Миколаївська область – 327

Одеська область – 1 305

Полтавська область – 812

Рівненська область – 665

Сумська область – 773

Тернопільська область – 741

Харківська область – 620

Херсонська область – 269

Хмельницька область – 1 142

Черкаська область – 605

Чернівецька область – 442

Чернігівська область – 610

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 30 березня в Україні було виявлено 11226 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 407 пацієнтів, що є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії. За минулу добу госпіталізовано 5558 осіб, одужало від коронавірусу 6405 осіб.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.