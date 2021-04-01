Понад 17,5 тис. нових хворих і 421 смерть за добу. Covid-ситуація стрімко погіршується
Минулої доби від коронавірусу одужало 9602 людини
За минулу добу, 31 березня, в Україні виявлено 17569 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби помер 421 пацієнт, що на 14 осіб більше, ніж 30 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.
Вчора було госпіталізовано 5160 осіб, одужало від коронавірусу 9602 людини. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.
Здійснено тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 691 737 осіб;
- одужало – 1 323 083 особи;
- летальних випадків – 33 246;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 179 905.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 150 випадків
- Вінницька область – 849
- Волинська область – 490
- Дніпропетровська область – 974
- Донецька область – 484
- Житомирська область – 1 037
- Закарпатська – 651
- Запорізька область – 627
- Івано-Франківська область – 458
- Київська область – 962
- Кіровоградська область – 203
- Луганська область – 232
- Львівська область – 1 141
- Миколаївська область – 327
- Одеська область – 1 305
- Полтавська область – 812
- Рівненська область – 665
- Сумська область – 773
- Тернопільська область – 741
- Харківська область – 620
- Херсонська область – 269
- Хмельницька область – 1 142
- Черкаська область – 605
- Чернівецька область – 442
- Чернігівська область – 610
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 30 березня в Україні було виявлено 11226 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 407 пацієнтів, що є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії. За минулу добу госпіталізовано 5558 осіб, одужало від коронавірусу 6405 осіб.
МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.
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