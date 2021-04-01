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    Україна направила РФ ноту протесту через провокацію біля посольства в Москві

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    Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту&nbsp; - Україна направила РФ ноту протесту через провокацію біля посольства в Москві
    Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту 
    Фото ілюстративне

    Київ вимагає від російської сторони ретельного розслідування антиукраїнської акції

    30 та 31 березня у Москві невідомі особи розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів Посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження службовому автомобілю української дипмісії, яке перебувало на стоянці у місті.

    Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

    «Міністерство закордонних справ України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в якій містяться зобов'язання приймаючої сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента», – заявляє МЗС.

    Україна вимагає від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ.

    Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту у зв'язку з зазначеною антиукраїнською акцією.

    До слова, 31 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо загострення ситуації на Донбасі.

    Пентагон висловлює занепокоєння у зв’язку з порушенням окупантами режиму припинення вогню, а також посиленою присутністю військ РФ на кордоні з Україною.

    Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

    Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

    Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, а також продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.

    Теги: МЗС Росія посольство Україна
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