Україна направила РФ ноту протесту через провокацію біля посольства в Москві

Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту

Київ вимагає від російської сторони ретельного розслідування антиукраїнської акції

30 та 31 березня у Москві невідомі особи розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів Посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження службовому автомобілю української дипмісії, яке перебувало на стоянці у місті.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

«Міністерство закордонних справ України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в якій містяться зобов'язання приймаючої сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента», – заявляє МЗС.

Україна вимагає від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ.

Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту у зв'язку з зазначеною антиукраїнською акцією.

До слова, 31 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо загострення ситуації на Донбасі.

Пентагон висловлює занепокоєння у зв’язку з порушенням окупантами режиму припинення вогню, а також посиленою присутністю військ РФ на кордоні з Україною.

Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, а також продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.