Темпи плачевні: вчора вакциновано на 1,5 тис. осіб менше, ніж за попередню добу
В Україні вакциновано менше 250 тис. осіб
За минулу добу, 31 березня, в Україні було вакциновано проти Covid-19 17170 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 248 736 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – дві людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За 31 березня було зроблено на 1498 щеплень менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 163 мобільних бригад з імунізації та 793 пунктів щеплень.
Найбільшу кількість щеплень за 31 березня було проведено у Києві – 1720 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 19009 щеплень.
Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу
Нагадаємо, вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
Станом на 31 березня в Україні офіційно вакцинують тільки дозами препарату Covishield. Всього Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові.
25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.
МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.
Найближчими тижнями у межах Covax Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer.
Також головний саанлікар Віктор Ляшко повідомив, що український уряд отримав підтвердження про поставку додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/ BioNTech у межах глобального механізму Covax.
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