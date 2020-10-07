Міжнародні інвестори закликали комітети Ради терміново підтримати законопроєкт про погашення боргів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ЄУЕА закликали депутатів ухвалити законопроєкт

Виробники «зеленої» електроенергії не отримують 100% розрахунків за «зеленим» тарифом

Ухвалення законопроєкту про погашення боргів перед виробниками «зеленої» електроенергії сприятиме виконанню державою своїх зобов’язань перед інвесторами у відновлювану енергетику. Про це йдеться у зверненні Європейсько-українського енергетичного агентства до голів комітетів Верховної Ради з питань бюджету Юрію Арістову та з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрію Герусу.

В агентстві зазначили, що попри підписаний Меморандум про взаєморозуміння між урядом та інвесторами у проєкти ВДЕ, а також прийняття на його виконання закону, виробники «зеленої» електроенергії не отримують 100% розрахунків за «зеленим» тарифом. Зокрема, 100% платежів за серпень було досягнуто на початку жовтня, а рівень сплати за вересень складає лише 27%.

«Невиконання державою своїх зобов’язань в повному обсязі ставить під сумнів виконання і зобов’язань держави щодо забезпечення погашення боргу перед виробниками електроенергії з ВДЕ у розмірі 40% від загального боргу, що сформувався станом на 1 серпня 2020 року та складає 22,4 млрд грн», – зазначається у зверненні.

У ЄУЕА закликали депутатів ухвалити законопроєкт, що передбачає випуск ОВДП для погашення заборгованості перед виробниками «зеленої» енергії (законопроєкт №4151).

«Зважаючи на те, що у державного підприємства «Гарантований покупець» на сьогодні відсутні джерела, достатні для забезпечення 100% поточних платежів виробникам електроенергії з ВДЕ, а також не визначено джерел щодо покриття заборгованості перед виробниками ВДЕ, вважаємо важливим підтримати прийняття Верховною Радою проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (№4151)», – наголошується у зверненні.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на струм для населення.

Як повідомлялося, 6 жовтня асоціації ВДЕ написали листа до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, якому повідомили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти «зеленої» енергетики готуються до подачі групових позовів проти України для захисту своїх прав. Зокрема через те, що в липні поточного року був прийнятий закон про зменшення «зелених» тарифів, а борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел перевищили 21 млрд грн.

На думку юристів, подача масових позовів інвесторів ВДЕ в Міжнародний інвестиційний арбітраж проти держави за порушення їх прав є найефективнішим засобом захисту.

За інформацією з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону – реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження «зелених» тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників «чистої» електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.

Також, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – в четвертому кварталі цього року держава повинна погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% у 2021 році.

Крім того, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену «зелену» електроенергію, починаючи з серпня цього року. Станом на початок жовтня борги за попередні періоди не погашені, а рівень розрахунків за електроенергію по ВДЕ за серпень склав 100% (зі значним запізненням), за 20 днів вересня – 22%.