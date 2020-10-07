Підвищення тарифів на передачу електроенергії в умовах кризи — політичне самогубство, — експерт



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Для багатьох підприємств критичним є підняття тарифів на струм навіть на 1 грн

Підвищення тарифів на передачу електроенергії для промисловості в умовах кризи є політичним самогубством для діючої влади. Про це написав економіст Борис Кушнірук в блозі на «Ліга».

Експерт повідомив, що підвищення тарифу НКРЕКП на передачу електроенергії оціночно спричинить додаткові витрати українських підприємств в розмірі 36 млрд грн. При цьому для підприємств малого та середнього бізнесу ці додаткові витрати призведуть до надзвичайних збитків, внаслідок чого вони змушені будуть закритись.

Він наголосив, для багатьох підприємств критичним є підняття тарифів на струм навіть на 1 грн. Адже, за оцінками Європейської бізнес асоціації (EBA), на кінець травня 2020 третина малих та середніх підприємців через кризу втратила від 50% до 75% доходів, а 7% підприємств взагалі розглядають варіант закриття.

Окрім того, експерт зазначив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії неминуче призведе до зростання собівартості продукції підприємств, що використовують електроенергію у процесі виробництва — це металургія, хімічна, харчова промисловість, машинобудування, видобуток корисних копалин.

За словами Кушнірука, постійне підвищення тарифів на електроенергію стане для влади політичним самогубством. Тож якщо влада не збирається його чинити тут і зараз, НКРЕКП та парламенту України слід ухвалити низку рішень. І передусім - забезпечити фінансування державних зобов’язань за «зеленими» тарифами із держбюджету у 2020 та 2021 роках. Як варіант, можна погасити ці зобов'язання, випустивши п'ятирічні ОВДП з цією метою. Це цивілізований шлях вирішення проблеми, він не призведе до збільшення дефіциту держбюджету. Досвід використання такого інструменту в Україні вже є, нагадав експерт.

Раніше президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. В той же час, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський заявив, що в період коронакризи влада має підтримати бізнес і населення і встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НЕК «Укренерго» пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.