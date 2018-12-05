Інвестори вважають, що Британія може відмовитись від виходу із ЄС



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Прихильники радикального розриву із ЄС бачать загрозу із боку британського парламенту

Спеціалісти американського інвестиційного банку J.P.Morgan заявили про те, що за їх підрахунками шанси на відмову Великої Британії від рішення вийти із ЄС стали більшими після поразки Кабінету міністрів Терези Мей під час голосування в парламенті країни в вівторок. За оцінками J.P.Morgan шанси на те, що Велика Британія залишиться в ЄС збільшилися після цього із 20% до 40%. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому шанси на вихід із ЄС без угоди зменшилися із 20% до 10%. Так само зменшилися і шанси на те, що відбудеться впорядкований вихід із ЄС на основі досягнутої в листопаді 2018 року угоди – із 60% до 50%. Хоча спеціалісти банку J.P.Morgan визнають, що на сьогодні залишається не визначеною процедура як саме парламент Великої Британії після можливого провалу голосування за угоду за вихід із ЄС може зупинити даний процес.

Міністр торгівлі Великої Британії і прихильник радикального розриву із ЄС Ліам Фокс заявив в середу про те, що виходу країни із інтеграційного блоку може і не відбутися. Тим самим на його думку існує небезпека, що британські парламентарі можуть спробувати вкрасти вихід із ЄС в населення.