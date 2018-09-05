Іран поки що не переводитиме власні кошти із ФРН



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США неодноразово переконували Берлін припинити перекази коштів в Іран

Джерела в уряді Ірану заявили про те, що поки що Тегеран відмовляється від планів перевести із ФРН 347 млн. доларів власних коштів через опозицію США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідні кошти знаходяться на рахунках Europaeisch-Iranische Handelsbank, який базується в Гамбурзі.

До цього США через свого посла в ФРН Річарда Гренела неодноразово намагалися переконати Берлін зупинити виведення Іраном власних коштів.

Американський посол в Twitter сьогодні нагадав про те, що світова спільнота має залишатися пильною, зважаючи на те, що Іран є головним спонсором тероризму.

Тегеран заявляє, що країні потрібна готівка для власних громадян, які подорожують за кордон, зважаючи на те, що їх кредитні картки не працюють.