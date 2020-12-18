Іран відновив роботу над таємним ядерним об'єктом (фото)

Про ядерний об'єкт Фордо стало відомо ще в 2009 році

Запаси збагаченого урану в Ірані складають близько 2,4 тонн

Іран на тлі конфлікту з США відновив роботу над таємним ядерним об'єктом. Про це пише Observer IL із посиланням на дані з супутників.

Зазначається, що йдеться про підземний ядерний об'єкт у Фордо – іранський завод зі збагачення урану, який розташований південніше Тегерана.

Восени на території почали вирівнювати територію. Станом на грудень там викопали траншею для нової конструкції розміром 50x70 м. Призначення об'єкта наразі невідоме.

Зазначається, що влада Ісламської Республіки не афішувала відновлення робіт. Експерти побоюються появи у Тегерана ядерної зброї. Запаси збагаченого урану в Ірані складають близько 2,4 тонн, що у 12 разів перевищує обмеження, встановлені угодою.

Про об'єкт Фордо стало відомо ще в 2009 році. Тоді через це країни «балансували на межі війни». Ситуацію стабілізували тільки після підписання у 2015-му Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Історична угода щодо іранської ядерної програми від 2015 року передбачала зняття частини санкцій з Ірану в обмін на обмеження його можливостей зі збагачення та зберігання ядерних матеріалів. Проти виходу з угоди виступили провідні країни ЄС і Росія.

5 січня 2020 року Іран у відповідь на вбивство США генерала Кассема Сулеймані зняв всі обмеження на збагачення урану.

Раніше керівник атомної служби ООН Рафаель Гроссі заявив, що Іран не збирається покращувати відносини із Заходом. Для того, щоби відновити Іранську ядерну угоду, новому президенту США Джо Байдену, найімовірніше, знадобиться перегляд старих домовленостей.

Нагадаємо, 27 листопада в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї. Машину «батька іранської бомби», як його називали дипломати, атакували на околицях Тегерану.