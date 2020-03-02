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    Суспільство

    «Слуга народу» Потураєв заявив, що Москву зупинила б ядерна бомба (відео)

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    Микита&nbsp;Потураєв стверджує, що в Україні готові до радіоелектронної боротьби з боку РФ проти нового телеканалу &laquo;Дім&raquo; - «Слуга народу» Потураєв заявив, що Москву зупинила б ядерна бомба (відео)
    Микита Потураєв стверджує, що в Україні готові до радіоелектронної боротьби з боку РФ проти нового телеканалу «Дім»

    Потураєв зазначив, що поки цей спосіб — нездійсненний, адже в України немає такої зброї

    Народний депутат від партії «Слуга народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що найефективніший спосіб вирішення проблеми з Росією — скинути на неї атомну бомбу.

    Про це нардеп заявив під час презентації концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій.

    Водночас, Потураєв зазначив, що поки цей спосіб — нездійсненний, адже в України немає такої зброї. 

    Потураєв, відповідаючи на питання, чи буде вестися радіоелектронна боротьба проти нового телеканалу «Дім» з боку РФ, сказав, що вона і так це робила.

    «Ми готові, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба. Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки що немає, а це найбільш ефективний спосіб вирішити цю проблему раз і назавжди», - сказав Потураєв.

    Як повідомлялося, в Україні запустили канал для окупованих територій. З 1 березня почалося мовлення розважально-інформаційного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який називається «Дім».

    Нагадаємо, раніше Потураєв запропонував перейменувати Російську Федерацію в Московію.

    До відома, «Слуга народу» Потураєв емоційно нагадав, що саме Ленін і Сталін забрали в українців землю.

    Росія депутат ядерна зброя партії Микита Потураєв
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