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    Іран виступає проти будь-яких поправок до угоди 2015 року

    Тегеран вважає пропозиції трьох країн ЄС спробою умиротворити США
    Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф заявив в четвер про те, що вимоги США і країн ЄС щодо внесення змін до угоди 2015 року щодо ядерної програми Ірану є неприйнятними. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Відповідно до заяви, яка була оприлюднена на YouTube Тегеран не маж наміру повторно вступати в переговори по
    • Сьогодні, 20:34
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    Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф
    Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф

    Тегеран вважає пропозиції трьох країн ЄС спробою умиротворити США

    Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф заявив в четвер про те, що вимоги США і країн ЄС щодо внесення змін до угоди 2015 року щодо ядерної програми Ірану є неприйнятними. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Відповідно до заяви, яка була оприлюднена на YouTube Тегеран не маж наміру повторно вступати в переговори по питанню, яке було вирішено декілька років тому, а самі положення угоди імплементовані. Із пропозицією внести поправки до угоди, які стосуються балістичної програми Ірану і умов угоди після 2025 року, виступають Франція, ФРН і Велика Британія. Таким чином європейські союзники США намагаються переконати Вашингтон залишитися в рамках даної домовленості. 

    Паралельно із цим радник Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї Алі Акбар Велаяті в четвер попередив європейські країни від спроб внести до угоди 2015 року поправки.  Його підтримав в своїй заяві і Мохаммад Заріф, який назвав дані зусилля спробою умиротворити США. На думку керівника МЗС Ірану саме США неодноразово порушували домовленість 2015 року перешкоджаючи західним компаніям заходити на іранський ринок.

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