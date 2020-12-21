Іран закінчив технічний звіт про катастрофу українського літака

Країна обіцяє найближчим часом оприлюднити звіт

Іранська сторона заявила, що закінчила технічний звіт щодо авіакатастрофи українського літака МАУ, і обіцяє оприлюднити його найближчим часом. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, передає агентство MEHR.

«Відповідні органи Ісламської республіки Іран займаються цим питанням у першочерговому порядку. Ми зробили все, що у наших силах, відповідно до міжнародних законів. Ми докладемо всіх зусиль, щоб вирішити проблему прозоро», – сказав Хатібзаде.

Він також розкритикував звинувачення Канади у непрозорості розслідування і заявив, що канадська сторона виступала з «навʼязливими і неприйнятними заявами з першого дня після інциденту».

15 грудня міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що не вірить у версію іранської влади, за якою причиною падіння літака стала людська помилка.

За словами Хатібзаде, технічний звіт Україна отримає 21 або 22 грудня.

Нагадаємо, що Канада опублікувала звіт щодо збиття Іраном літака МАУ.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії «МАУ» мав виконати рейс за маршрутом Тегеран-Київ, він розбився у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні у Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що український авіалайнер помилково збили іранські військові.