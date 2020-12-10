МАУ планує наступного року відновити оригінальну мережу маршрутів

Авіакомпанія планує відновити оригінальну мережу маршрутів з 28 березня

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 28 березня планує поступово відновити оригінальну мережу маршрутів. Про це повідомила пресслужба МАУ.

Згідно з повідомленням, починаючи з 28 березня 2021 року авіакомпанія планує запуск десятків рейсів, що дозволить поновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через авіахаб у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Так, на початку літньої навігації у наступному році внутрішні рейси авіакомпанії будуть здійснюватися за напрямками Херсон, Львів, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та Запоріжжя.

Міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за 43 маршрутами, зокрема:

з Києва до Амстердаму, Лондона, Парижу, Ніцци, Брюсселю, Дубаю, Гельсінкі, Копенгагена, Стокгольму, Вільнюса, Нью-Йорка, Торонто, Риму, Мілана, Делі, Каїру, Дюссельдорфу, Мюнхена, Берліна, Цюріха, Женеви, Тбілісі, Баку, Єревана, Стамбула, Анкари, Джидди, Тель-Авіва, Варшави, Праги, Будапешту, Відня, Кишинева, Барселони, Ларнаки та Афін; з Одеси до Стамбула, а також з Одеси, Львова, Дніпра, Харкова - до Тель-Авіва.

Як повідомлялося, 8 грудня авіакомпанія МАУ звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням підтримати її, доручивши Кабміну розробку програми поворотної фінансової допомоги (позики або стабкредиту).

19 листопада у МАУ через пандемію коронавірусу скоротилися польоти зі 120 у день на 100 на тиждень.

Також МАУ припиняє роботу п’яти зарубіжних представництв у зв'язку зі скороченням штату.