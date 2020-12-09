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    Авіакатастрофа літака «МАУ»: Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих

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    Уламки збитого Іраном літака МАУ (Тегеран, січень 2020 року) - Авіакатастрофа літака «МАУ»: Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих
    Уламки збитого Іраном літака МАУ (Тегеран, січень 2020 року)
    Фото: Офіс Президента України/Facebook

    Планувалось, що 200 млн євро будуть виділені з фонду національного розвитку Ірану

    Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака «МАУ» у Тегерані. Про це Єнін заявив в ефірі Громадського радіо.

    «За моєю інформацією уряд вже відкликав цю пропозицію (щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули у авіакатастрофі – Ред.), оскільки передбачалось, що 200 мільйонів будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій», – сказав Єнін.

    7 грудня в Офісі генпрокурора заявили, що Іран не надав Україні обіцяних матеріалів щодо збитого літака «МАУ».

    Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії «МАУ» мав виконати рейс за маршрутом Тегеран-Київ, він розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня.

    На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема, дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – ФРН та Великої Британії.

    Іранська влада 11 січня визнала, що український авіалайнер був помилково збитий іранськими військовими. 

    Теги: МЗС Іран МАУ Україна Євген Єнін
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