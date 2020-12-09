Авіакатастрофа літака «МАУ»: Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих

Планувалось, що 200 млн євро будуть виділені з фонду національного розвитку Ірану

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака «МАУ» у Тегерані. Про це Єнін заявив в ефірі Громадського радіо.

«За моєю інформацією уряд вже відкликав цю пропозицію (щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули у авіакатастрофі – Ред.), оскільки передбачалось, що 200 мільйонів будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій», – сказав Єнін.

7 грудня в Офісі генпрокурора заявили, що Іран не надав Україні обіцяних матеріалів щодо збитого літака «МАУ».

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії «МАУ» мав виконати рейс за маршрутом Тегеран-Київ, він розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема, дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що український авіалайнер був помилково збитий іранськими військовими.