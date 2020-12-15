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    У світі

    Канада опублікувала звіт щодо збиття Іраном літака МАУ

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    Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії &laquo;МАУ&raquo; розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані вранці 8 січня - Канада опублікувала звіт щодо збиття Іраном літака МАУ
    Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії «МАУ» розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані вранці 8 січня

    Звіт погодинно описує реакцію уряду Канади на інформацію про збиття поблизу Тегерана пасажирського літака

    Канада продовжить боротьбу за відстоювання прав родичів жертв катастрофи літака МАУ в Ірані на справедливість й належне відшкодування.

    Про це йдеться у звіті, підготовленому спеціальним радником прем’єр-міністра Джастіна Трюдо з питань цієї авіакатастрофи Ральфом Гудейлом.

    «Канада продовжить енергійно працювати із Міжнародною групою координації та реагування над притягненням Ірану до відповідальності за збиття PS752 й над знаходженням певних механізмів справедливості, вимагаючи повних репарацій від Ірану жертвам, їх родичам та залученим державам», – зазначається у звіті.

    У документі також наголошується, що Канада «рішуче налаштована висловлювати своє занепокоєння стосовно того, що трапилося із PS752, на всіх належних міжнародних форумах, аби відобразити гнів сімей й допомогти запобігти таким умовам та поведінці, як та, що зробила небо над Тегераном того доленосного ранку таким небезпечним».

    «Канада дослідить усі наявні механізми внутрішнього законодавства та міжнародних організацій й агентств, аби нагадувати світові про трагедію PS752, вшанувати й пом’янути жертв, добитися відшкодувань та зробити небо безпечнішим для міжнародної цивільної авіації», – стверджується у звіті.

    У документі висловлюється підтримка канадській ініціативі «Безпечніше небо», покликаній унеможливити повторення трагедій літаків рейсу PS752 та MH17, а також міститься заклик надавати особливу увагу потребам родичів жертв авіакатастроф.

    Звіт погодинно описує реакцію уряду Канади на інформацію про збиття поблизу Тегерана пасажирського літака й ставить ряд запитань, на які має відповісти іранська сторона.

    Раніше стало відомо, що українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів і доказів щодо катастрофи літака «МАУ». Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що слідство в Україні та Ірані йде окремими шляхами. 

    Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії «МАУ» мав виконати рейс за маршрутом Тегеран-Київ, він розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня.

    На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – ФРН та Великої Британії.

    Іранська влада 11 січня визнала, що український авіалайнер помилково збили іранські військові. 

    Теги: Канада Іран авіакатастрофа літак Boeing військові МАУ
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