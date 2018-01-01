Іспити для суддів: стартувало кваліфікаційне оцінювання

Процедура кваліфікаційного оцінювання є обов’язковою для всіх 5700 суддів місцевих та апеляційних судів.

З 14 лютого по 15 березня 2018-го близько тисячі суддів з усіх регіонів України пройдуть дворівневий іспит в рамках кваліфікаційного оцінювання суддів. З цих 990 суддів 442 є суддями першої інстанції, 548 – другої. Перші 57 суддів складали іспит вже сьогодні, передає «Главком». Процедура кваліфікаційного оцінювання, що



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Вища кваліфікаційна комісія суддів

Процедура кваліфікаційного оцінювання є обов’язковою для всіх 5700 суддів місцевих та апеляційних судів.

З 14 лютого по 15 березня 2018-го близько тисячі суддів з усіх регіонів України пройдуть дворівневий іспит в рамках кваліфікаційного оцінювання суддів. З цих 990 суддів 442 є суддями першої інстанції, 548 – другої. Перші 57 суддів складали іспит вже сьогодні, передає «Главком».

Процедура кваліфікаційного оцінювання, що запроваджена в рамках судової реформи, є обов’язковою для всіх 5700 суддів місцевих та апеляційних судів. Під час первинного кваліфікаційного оцінювання в 2016-му році та конкурсу до Верховного суду в 2017-му році оцінювання пройшли 500 суддів, тож його мають пройти ще 5200 їхніх колег.

Серед суддів, що проходять оцінювання:

судді місцевих загальних суддів – 320 (32%);

судді окружних адміністративних суддів – 63 (6%);

судді господарських судів – 59 (6%);

судді апеляційних судів – 395 (40 %);

судді апеляційних адміністративних судів – 116 (12 %);

судді апеляційних господарських судів – 37 (4%).

Судді складатимуть іспит у Вищій кваліфікаційній комісії суддів по 60–70 осіб у день кілька разів на тиждень до березня включно. Іспит складається з анонімного письмового тестування (дві години) та практичного завдання (п’ять годин). Судді оцінюються за наступними критеріями: професійна компетентність (300 балів з 1000), доброчесність та професійна етика (по 250 балів), особиста та соціальна компетентність (по 100 балів).

Голова ВККС Сергій Козьяков на зустрічі з журналістами зазначив, що 22 лютого 2018 року розпочне проходження кваліфікаційного оцінювання друга група – ще 1790 суддів. «Стосовно іспиту перших 111 з них графік вже складений, щодо інших суддів графік продовжує формуватись», — додав Козьяков. Член ВККС Станіслав Щотка спрогнозував, що через нескладання іспиту може відсіятись не більше 10–15% суддів.

З деталями проходження іспиту можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня 2017-го року ухвалила судову реформу. Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон.