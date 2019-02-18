Івано-Франківський драмтеатр отримав статус національного



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Фото: Типовий Франківськ

Відповідне рішення було прийняте за вагомий внесок театру у розвиток та популяризацію національного театрального мистецтва

Івано-Франківський драматичний театр отримав статус національного. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко.

Таке рішення було прийняте за вагомий внесок театру у розвиток та популяризацію національного театрального мистецтва.

«Ви робите колосальну роботу. Ваш театр популяризує українську націю», – наголосив президент, звертаючись до колективу драмтеатру, під час свого візуту на Прикарпаття.

«Я хочу подякувати Богові, бо нічого не робиться без його волі. Звичайно хочу подякувати всім працівникам театру, які протягом 80 років творили його історію. Дякую колективу, який сьогодні творить цю історію. І також дякую глядачам за підтримку – це наша з вами спільна перемога», – заявив директор драмтеатру Ростислав Держипільський.



