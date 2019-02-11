В Івано-Франківську молодик двічі «мінував» театр



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Фото: if.npu.gov.ua

За неправдиві повідомлення про мінування мешканцю Івано-Франківська загрожує від двох до шести років позбавлення волі

В Івано-Франківську невідомий повідомив, про те, що заміновано Івано-Франківський академічний обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка. Перше повідомлення про замінування на лінію «102» надійшло вчора о 20:18, друге трохи згодом – о 22 год. 35 хв. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Правоохоронці ретельно оглянули приміщення та прилеглу територію установи, вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили.

Інформація про замінування не підтвердилася.

Фото псевдомінера: if.npu.gov.ua

Проведеними оперативно-пошуковими заходами через три години поліцейські встановили особу, підозрювану у вчиненні цього злочину. Це 20-річний мешканець Івано-Франківська.

Мотиви його вчинку наразі з’ясовує слідство, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 10 лютого у Львові «мінували» бар-ресторан на вулиці Городоцькій.