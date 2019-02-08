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    Прес-релізи

    Стартувала друга Всеукраїнська театральна GRA!

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    Фото: kievvlast.com.ua - Стартувала друга Всеукраїнська театральна GRA!
    Фото: kievvlast.com.ua

    Цьогоріч розглядатимуться прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2018 року

    Розпочався прийом заявок на участь у найочікуванішій Всеукраїнській театральній GRI. В українських театрів є час до початку березня аби приєднатися до Фестивалю-Премії і стати потенційними переможцями у грі за театральний Оскар.

    Засновником та організатором Фестивалю-Премії «ГРА» («GRA» («Great Real Art»)) є Національна спілка театральних діячів України. «ГРА» проводитиметься на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч розглядатимуться прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2018 р. І, як зазначають у Спілці, взяти участь у фесті можуть професійні театральні колективи різних форм власності: чи то державні, чи комунальні, або приватні.

    Однак, є певні обмеження. Кожний театр має право висунути на здобуття премії лише одну зі своїх прем’єр, які вийшли протягом року.

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    Відбір учасників буде здійснюватися у декілька етапів. Спочатку на основі поданих від театрів заявок Експертна Рада сформує лонг-лист учасників. Далі у березні-червні  експерти подорожуватимуть Україною і переглядатимуть наживо всі вистави з лонг-листа, аби сформувати шорт-лист з 12 вистав, по 2 вистави у кожній номінації. А у листопаді в Києві відбудеться показ вистав-фіналістів та оголошення переможців Міжнародним журі. До речі, у глядачів теж буде можливість переглянути вистави-фіналісти, заздалегідь придбавши квитки.

    Цьогоріч лауреати Фестивалю-Премії будуть визначатися у шести загальних номінаціях

    • За найкращу драматичну виставу;
    • За найкращу виставу для дітей;
    • За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу;
    • За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу;
    • За найкращу виставу камерної сцени (до 150 глядачів);
    • За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних / мистецьких жанрів).

    та шести індивідуальних номінаціях

    • За найкращу жіночу роль;
    • За найкращу чоловічу роль;
    • За найкращу режисерську роботу;
    • За найкращу сценографію;
    • За найкращу хореографію;
    • За найкраще музичне рішення вистави.

    Найкращих ГРАвців буде нагороджено Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проекту.

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