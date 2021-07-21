Із 1 вересня ДМС почне видавати біометричні посвідчення: хто їх отримає

Уряд запроваджує спеціальне біометричне посвідчення особи

Незабаром в Україні біженці та особи без громадянства отримають біометричне посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. Про це повідомляє пресцентр МВС

Таке посвідчення – це паспортний документ, який посвідчує особу власника та підтверджує той факт, що людина потребує додаткового захисту.

Документ виготовляють у формі книжечки. Правий форзац її м'якої обкладинки містить безконтактний електронний носій, на якому зберігається біометрична інформація про власника.

Біометричне посвідчення особи мають право отримати:

іноземці та особи без громадянства від 16 років, яких вирішили визнати такими, що потребують додаткового захисту;

дитина, віком від 16 років, яка була розлучена з сім'єю;

дитина, віком 14 років, якій посвідчення дає право на лікування та освіту.

Зазначають, що посвідчення видається терміном на п'ять років. Отримати його можна протягом 15 робочих днів з моменту звернення до компетентних органів, які надають послуги біженцям та особам без громадянства. Як правило, цим опікується територіальний орган ДМС.

Для отримання документу в терорган ДМС людині необхідно подати власноруч заповнену заяву та документ, який засвідчує сплату нею адміністративного збору.

Згідно із законом «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 особою, яка потребує додаткового захисту вважають таку, що була змушена прибути в Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози життю або свободі в країні, громадянином якої вона є.