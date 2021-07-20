Усі студенти-медики зможуть перездати КРОК

Раніше для перездачі треба було чекати рік

Цьогоріч цей іспит не склали 718 осіб

Міністерство охорони здоров'я забезпечило доступ до перездачі іспиту КРОК усім цьогорічним випускникам закладів вищої освіти.

Відтепер не треба чекати наступного року для перездачі, як це було раніше. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Таке рішення МОЗ ухвалило, щоб забезпечити рівні права випускникам спеціальностей, які складали інтегрований іспит КРОК (у формі ЄДКІ) і мали змогу повторно перездати його через два місяці після першої спроби, та випускникам спеціальностей («Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Медична психологія»), які вимушені були чекати повторної спроби рік, до червня 2022 року.

«Міністерство юстиції України зареєструвало наказ МОЗ України від 23 червня 2021 року №1266 «Про затвердження змін до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація». Реалізація вимог цього наказу та Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина» дадуть змогу випускникам 2020/2021 навчального року, які не склали КРОК 2 (або одержали незадовільну оцінку), перескласти іспит повторно, не чекаючи наступного року, як того вимагало законодавство раніше», – йдеться у повідомленні.

Найближчим часом Центр тестування при МОЗ повідомить про дати додаткового перескладання.

«Як показав аналіз, вимога – перескласти іспит лише за рік – не сприяла покращенню якості освіти. Тому вперше за весь час існування іспиту вона була змінена, і здобувачі, які не склали атестацію, матимуть можливість повторно скласти її протягом року. А відтак отримати дипломи про вищу освіту та розпочати навчання в інтернатурі», – йдеться у повідомленні.

Іспит КРОК 2 проводився в травні-червні 2021 року. За даними МОЗ, на іспит «Загальна лікарська підготовка» було зареєстровано 7360 українських та 3322 іноземних студентів. З’явилися на складання – 7316 та 3210 студентів відповідно. Не склали іспит 718 осіб, серед них 276 (3,8%) – громадяни України, 442 (13,8%) – іноземці.

Нагадаємо, майже 20% абітурієнтів не склали зовнішнє незалежне оцінювання з історії України.

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