Уряд звільнив із МВС незмінного першого заступника Авакова
Яровий був першим заступником Авакова понад сім років
Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Він був на цій посаді з березня 2014 року. Про це повідомляє народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
За його словами, на засіданні уряду Ярового звільнили з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України.
Зазначимо, його призначили першим заступником у березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС.
Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабміну звільнили ще одного заступника міністра внутрішніх справ – Тетяну Ковальчук.
Як уже писав «Главком», минулого тижня 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.
При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.
Наразі Аваков поїхав у відпустку.
16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.
Зауважимо, що існує думка, що внутрішня політика чинної влади та раптова відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть призвести до фактичного розвалу системи МВС, яке в нинішніх умовах перекриває як внутрішні й зовнішні виклики, так і кризові ситуації.