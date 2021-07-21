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    Уряд звільнив із МВС незмінного першого заступника Авакова

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    Сергій Яровий йде з посади - Уряд звільнив із МВС незмінного першого заступника Авакова
    Сергій Яровий йде з посади
    Фото: МВС України

    Яровий був першим заступником Авакова понад сім років

    Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Він був на цій посаді з березня 2014 року. Про це повідомляє народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

    За його словами, на засіданні уряду Ярового звільнили з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України.

    Зазначимо, його призначили першим заступником у березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС.

    Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабміну звільнили ще одного заступника міністра внутрішніх справ – Тетяну Ковальчук.

    Як уже писав «Главком», минулого тижня 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

    При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

    Наразі Аваков поїхав у відпустку.

    16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

    Зауважимо, що існує думка, що внутрішня політика чинної влади та раптова відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть призвести до фактичного розвалу системи МВС, яке в нинішніх умовах перекриває як внутрішні й зовнішні виклики, так і кризові ситуації.

    Теги: МВС Арсен Аваков депутат відставка уряд звільнення
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    Уряд звільнив із МВС незмінного першого заступника Авакова