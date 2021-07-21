П'ятий етап вакцинації в Україні: як і де можуть зробити щеплення всі охочі

З сьогоднішнього дня крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca в Україні почали застосовувати Moderna

Черга на вакцинацію через додаток «Дія» перестала працювати

В Україні з середи, 21 липня, розпочався п'ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Відтепер вакцинуватися можуть усі охочі українці, старші за 18 років; іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні; громадяни, які звернулися за статусом біженця в Україні або вже отримали його.

«Якщо ви працівник охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, військовий або працівник державних органів влади, зверніться до роботодавця, щоб він зв'язався з регіональним координатором, і вас вакцинували за місцем роботи. Або виберіть найближчий пункт чи центр вакцинації. Контакти регіональних координаторів можна отримати в Департаментах охорони здоров'я ОДА/КМДА», – йдеться в повідомленні.

При цьому колективи з понад 50 осіб можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації за місцем роботи.

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, можуть вакцинуватися в окремих пунктах щеплення на підконтрольних Україні територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.

У МОЗ також нагадали, що черга на вакцинацію через додаток «Дія» перестала працювати.

Зазначимо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З сьогоднішнього дня крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca почали застосовувати Moderna.

На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.