Із Балуха в колонії роблять злісного порушника порядку – адвокат



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Балух зможе претендувати на умовно-дострокове звільнення в липні цього року

Адвокат розповіла, що самопочуття політв’язня Володимира Балуха «дуже погане і емоційно, і фізично»

Адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують українського активіста Володимира Балуха, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина.

Про це Крим.Реалії повідомила адвокат Балуха Ольга Дінзе.

«Для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення Балуха, потрібно представити його злісним порушником порядку. Помістивши його в ШІЗО на термін більше місяця – я думаю, що його будуть продовжувати там тримати, принаймні до 19 травня. У характеристиці напишуть, що він злісний порушник, і УДО йому не рекомендовано», – пояснила адвокат.

За попередньою інформацією Дінзе, Балух зможе претендувати на умовно-дострокове звільнення в липні цього року.

Адвокат розповіла, що самопочуття політв’язня «дуже погане і емоційно, і фізично». Балух написав заяву адміністрації колонії, щоб до нього для попереднього огляду допустили цивільного лікаря, на якому наполягає захист.

«Ми сподіваємося, що колонія піде нам назустріч. На той момент, коли я його відвідувала (7 травня – ред.), в зв'язку з довгим, упродовж місяця перебуванням Балуха в ШІЗО, у нього дуже сильно набрякли ноги. Це може свідчити про захворювання нирок. Лікарі колонії ніякої медичної допомоги йому не надають, хоча їм достовірно відомо про його стан. Також у Балуха дуже сильно болять суглоби і кістки. Це може бути пов'язано з сильним холодом в камері ШІЗО. Він сказав, що постійно сильно мерзне, і коли з'являється можливість закутується вночі в ковдру, спить завжди в одязі. Його постійно трясе, кінцівки німіють від холоду», – повідомила Дінзе.

За інформацією правозахисників, цього разу Балух повинен вийти із ШІЗО 19 травня.

Раніше повідомлялося, що представника українського консульства в РФ не пустили до політв’язня Володимира Балуха.