Окупанти не пустили українського консула до політв'язня Балуха



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Володимир Балух перебуває в штрафному ізоляторі

Причиною відмови у колонії назвали те, що «Балух є громадянином РФ»

Представника українського консульства в РФ не пустили до політв’язня Володимира Балуха.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

У групі повідомили, що українець продовжує перебувати у штрафному ізоляторі, куди його вже тричі після етапування відправляли з надуманих причин.

Адміністрація колонії повідомила, що тепер українець повинен вийти зі ШІЗО 19 травня. Там він, як і раніше, їсть лише хліб і п’є воду. Його стан здоров’я, за словами адвокатки, помітно погіршився.

«В очі відразу кидаються сильні набряки ніг, що, швидше за все свідчить про хвороби нирок», — йдеться у повідомленні.

Водночас представника українського консульства в РФ не пустили до політв’язня Володимира Балуха.

Причиною відмови у колонії назвали те, що «Балух є громадянином РФ». Жодної інформації, яка б це підтверджувала, там не надали.

Раніше повідомлялося, що українського бранця Кремля Балуха утримуватимуть у штрафному ізоляторі ще до 19 травня.

Українець написав у листі, що його тримають в одиночній камері ШІЗО, він постійно мерзне, ночами прокидається від холоду.

Як повідомлялося, «суд» засудив Володимира Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Балуха є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Українець з 29 березня 2019 року перебуває в колонії в місті Торжок Тверської області Росії, що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

4 квітня Балуха помістили у штрафний ізолятор колонії № 4 м.Торжок (РФ).

24 квітня, «суд» в окупованому Криму відмовився зарахувати Балуху проведений в СІЗО термін «день за півтора», як того вимагає законодавство РФ.



