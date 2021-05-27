Із психлікарні Маріуполя втік терорист, який тримав заручників у банку

Серед особливих прикмет втікача: високий зріст і безліч татуювань по всьому тілу, темне волосся

У Маріуполі із психіатрічної лікарні втік чоловік, якого в 2020 році затримали за погрози вчинити теракт: взяв у заручники людей в банку. Про це повідомляється на сайті міста Маріуполь.

«Суд визнав його неосудним і призначив примусове лікування в психіатричній лікарні Маріуполя. Вчора, 26 травня, ця людина втекла з лікарні. Правоохоронці стверджують, що ця людина небезпечна. Його звуть Микола Орлов. Йому 30 років», - йдеться у повідомленні.

Серед особливих прикмет: високий зріст і безліч татуювань по всьому тілу, темне волосся.

Поліція просить надавати інформацію про перебування втікача і повідомляти її за телефонами 0963424677 або 102.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року чоловік взяв у заручники людей в банку в Лівобережному районі. Погрожував їм ножем і обіцяв підірвати будівлю, вимагаючи зустрічі з начальником поліції і журналістами. «Злочинець був швидко затриманий бійцями корду. Його помістили в слідчий ізолятор за підозрою в скоєнні злочину за ст. 147 Кримінального кодексу України «Взяття заручників», – повідомляють у поліції.

Також нагадаємо, що «терориста», що захопив банк у центрі Києва, відправили до психлікарні.