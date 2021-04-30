  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Силою і погрозами затяг додому: у Маріуполі п’яний рецидивіст зґвалтував підлітка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмиснику загрожує до 12 років за ґратами - Силою і погрозами затяг додому: у Маріуполі п’яний рецидивіст зґвалтував підлітка
    Зловмиснику загрожує до 12 років за ґратами
    Фото з відкритих джерел

    Затриманий – раніше судимий 23-річний жителя Маріуполя

    На Донеччині судитимуть жителя Маріуполя, який підозрюється у зґвалтуванні 14-річного підлітка. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня близько 22:00 неповнолітній йшов додому та зустрів 23-річного знайомого, раніше судимого за спричинення легких тілесних ушкоджень, напад на поліцейського та побої.

    «Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, силою і погрозами затяг хлопця до свого дому, після чого зґвалтував», - йдеться у повідомленні.

    Упродовж доби зловмисника було затримано правоохоронцями.

    Обвинувальний акт стосовно підозрюваного у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 КК України) скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві поліція затримала ґвалтівника.

    Також у Києві суд призначив 10 років позбавлення волі чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.

    Теги: Національна поліція України Маріуполь суд Донеччина напад чоловік зґвалтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies