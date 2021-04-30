Силою і погрозами затяг додому: у Маріуполі п’яний рецидивіст зґвалтував підлітка

Зловмиснику загрожує до 12 років за ґратами

Затриманий – раніше судимий 23-річний жителя Маріуполя

На Донеччині судитимуть жителя Маріуполя, який підозрюється у зґвалтуванні 14-річного підлітка. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня близько 22:00 неповнолітній йшов додому та зустрів 23-річного знайомого, раніше судимого за спричинення легких тілесних ушкоджень, напад на поліцейського та побої.

«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, силою і погрозами затяг хлопця до свого дому, після чого зґвалтував», - йдеться у повідомленні.

Упродовж доби зловмисника було затримано правоохоронцями.

Обвинувальний акт стосовно підозрюваного у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 КК України) скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поліція затримала ґвалтівника.

Також у Києві суд призначив 10 років позбавлення волі чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.