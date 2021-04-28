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    Погром з сокирою в супермаркеті: дружина нападника розповіла свою версію подій

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    У Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і потрощив усе довкола після конфлікту його дружини - Погром з сокирою в супермаркеті: дружина нападника розповіла свою версію подій

    У Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і потрощив усе довкола після конфлікту його дружини

    Скріншот з відео

    Жінка каже, що в магазині її ображали і побили через відмову одягнути маску на себе і дітей

    Дружина чоловіка, який влаштував погром із сокирою у супермаркеті Маріуполя, розповіла свою версію причини інциденту. Відео опубліковано в YouTube.

    «Коли підійшла їхня черга (дітей, – ред.), касир зажадала, щоб я одягла на дітей маски, інакше вона не проб'є їм товар. Між нами зав'язалася суперечка. Я стверджувала, що ці вимоги є незаконними, вимагала, щоб вона назвала закон і статтю Конституції України, де написано, що ми зобов'язані носити маски, тим більше, наші діти», – пояснила Юлія Ломтадзе.

    Також вона уточнила, що є алергічним астматиком, тому за медичними показанням маску не носить. За словами Юлії, далі з боку персоналу супермаркету і покупців на її адресу посипалися образи.

    «Відео з камер АТБ приховують. На суді про запобіжний захід компанія заявила, що у них були технічні неполадки саме в той момент», – заявила жінка.

    За словами Юлії, на неї напала невідома жінка, схопила за волосся і наносила удари руками. Через деякий час у магазин забіг чоловік цієї жінки, вдарив її в обличчя, і допомагав бити Юлію на очах її дітей.

    Коли діти почали кричати, удари припинилися, а нападники зникли на автомобілі. При цьому Юлія начебто встигла запам'ятати номера авто.

    Нагадаємо, у Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і потрощив усе довкола. Чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску. Він розгромив сокирою всі каси та прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.

    Увага, відео 18+

    Згодом суд арештував без права застави чоловіка, який 22 квітня із сокирою вчинив погром у супермаркеті Маріуполя. Максимальне покарання, що може загрожувати хулігану, – до семи років позбавлення волі.

    Теги: Маріуполь кримінал діти бійка Донеччина напад жінка магазин
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