Із відділу поліції на Харківщині зникли $10 тисяч: ДБР підозрює правоохоронців



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Досудове розслідування розпочато за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного орган

Державне бюро розслідувань перевіряє можливу причетність до зникнення 10 000 доларів США правоохоронців у відділі Харківської поліції. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за інформацією поширеною у одній із соціальних мереж, перевіряють можливу причетність співробітників Основ’янського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області до зникнення 10 тисяч доларів США», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що досудове розслідування розпочато за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

«За попередньою інформацією, мешканка Харкова звернулася до поліції із заявою про зникнення із її квартири 26 тисяч доларів США. Пізніше з’ясувалося, що гроші забрав батько заявниці. За словами чоловіка, після того як його викликали до відділу поліції, усю суму він віддав поліцейським. Його ж доньці правоохоронці повернули лише 16 тисяч доларів США, замість 26 тисяч», - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.