Бійка у центрі Києва - ДБР змінило кваліфікацію злочину для нардепа Киви, рятуючи від реального терміну



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2 березня нардепа з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву викликали до ДБР для вручення повідомлення про підозру

Правоохоронці планують вручити підозру політику за статтею «Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я»

Державне бюро розслідувань змінило кваліфікацію злочину за фактом бійки народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, 22 січня цього року близько 11 години 47 хвилин нардеп Ілля Кива, перебуваючи у столичному ресторані «Мокко» (вул. Хрещатик 15), безпричинно наніс удар головою в обличчя одному з відвідувачів. Після удару чоловік звернувся до Олександрівської клінічної лікарні Києва, де йому визначили попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелам кісток носу.

Того ж дня ДБР зареєструвало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 КК України («Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження»). Санкція цієї статті передбачає покарання виправними роботами до двох років або обмеження волі до трьох років, або позбавленням волі до трьох років.

Разом з тим, як повідомляв «Главком», Офіс генпрокурора викликав на 2 березня нардепа Іллю Киву для вручення підозри у цій справі вже за ч.2 ст. 125 ККУ «Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я». У разі доведення вини обранцю може загрожувати штраф від 850 грн до 1700 грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або виправні роботи до одного року, або арештом до шести місяців, або обмеження волі до двох років.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ілля Кива пообіцяв відрізати голову чоловікові, який дорікнув йому охороною та джипом.