ЗМІ: Іран вирішив не провокувати Трампа до виборів у США



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В останні дні адміністрація президента Дональда Трампа посилила критику і тиск на Іран

У Тегерані вважають, що будь-яка атака дозволить нинішньому президенту Дональду Трампу згуртувати електорат

Американські спецслужби встановили, що найближчим часом керівництво Ірану вирішило утриматися від будь-яких атак, спрямованих проти США.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The New York Times.

Як зазначає газета, в останні дні адміністрація президента Дональда Трампа посилила критику і тиск на Іран. Зокрема, американська влада звинуватила країну у втручанні в майбутні вибори, а також в плануванні вбивств американських дипломатів. Крім того, США заявили про намір продовжити санкції проти Ірану і ембарго на постачання в країну зброї.

Тегеран вирішив не робити у відповідь на це ніяких дій, окрім кібератак, пише The New York Times з посиланням на знайомих з доповіддю спецслужб посадових осіб. За даними спецслужб, в Тегерані вважають, що будь-яка атака дозволить нинішньому президенту Дональду Трампу згуртувати електорат і відповісти силовим шляхом, що може підвищити шанси його переобрання на другий термін.

Крім того, дані американської розвідки свідчать про те, що Тегеран скасував складений раніше план по проведенню цієї осені демаршу, спрямованого на зниження шансів Трампа на виборах.

За даними джерел The New York Times, в Тегерані планували провести операцію в Перській затоці, яка негативно вплинула б на видобуток нафти на Близькому Сході і повинна була привести до паніки на фінансовому ринку, проте від неї відмовилися, оскільки вважали неефективною в умовах пандемії.

При цьому газета зазначає, що Трамп і кілька його найближчих помічників зображують Іран як все більшу небезпечну загрозу для майбутніх виборів, ставлячи країну нарівні з Росією. Це, на думку співробітників розвідки, невірно, додає The New York Times.

Нагадаємо, 5 вересня, радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що Китай взяв на себе найактивнішу роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори. За Китаєм йдуть Іран та Росія.

Як повідомлялося, Трампа звинуватили в спробах приховати допомогу Путіна.