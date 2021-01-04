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    Ізраїль роздає продуктові талони під час коронакризи

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    Держава виділить 7 млн шекелів на продовольчу допомогу незаможним під час коронакризи - Ізраїль роздає продуктові талони під час коронакризи
    Держава виділить 7 млн шекелів на продовольчу допомогу незаможним під час коронакризи
    Фото з відкритих джерел

    Перший етап розподілу допомоги повинен початися 28 січня

    В Ізраїлі торгова мережа, що виграла урядовий тендер, відповідатиме за роздачу малозабезпеченим верствам населення продуктових талонів. Про це в неділю, 3 січня, оголосили міністр внутрішніх справ Ар'є Дері і глава мінфіну Ісраель Кац, які уклали угоду з керівництвом мережі.

    Згідно з угодою, торгова мережа «Шуферсаль» бере на себе розподіл ваучерів в 1527 торгових точках: не тільки в своїх філіях, але і в приватних магазинах, що не входять до мережі.

    Зазначається, що перший етап розподілу допомоги повинен початися 28 січня.

    У повідомленні міністрів йдеться, що держава виділить 7 млн шекелів на продовольчу допомогу незаможним під час коронакризи. Максимальна сума, на яку будуть видавати ваучери одній сім'ї в рамках одного етапу допомоги ─ 2400 шекелів, мінімальна ─ 300 шекелів (на одну людину).

    До відома, ваучер ─ електронна картка, подібна до проїзних «Рав-кав». За оцінкою Мінфіну і МВС, ці картки допоможуть 1 млн ізраїльтян краще харчуватися в період кризи.

    Складання списків одержувачів ваучерів покладено на органи місцевого самоврядування. Вони повинні оприлюднити списки громадян, що мають соціальну знижку в розмірі 70% на сплату муніципального податку (Арнон), а також пенсіонерів, які отримують допомогу з забезпечення прожиткового мінімуму (автахат-Ахнас).

    Як повідомлялося, в Ізраїлі за менш ніж два тижні щеплення від коронавірусу зробили вже понад мільйону громадян.

    Теги: міністр Ізраїль продукти держава самоврядування населення
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