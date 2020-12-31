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    Скільки людей переїхало з України до Ізраїлю за час пандемії. Стала відома цифра

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    <span>До Ізраїлю найбільше людей прибуло із пострадянських країн</span> - Скільки людей переїхало з України до Ізраїлю за час пандемії. Стала відома цифра
    До Ізраїлю найбільше людей прибуло із пострадянських країн
    Фото: dpsu.gov.ua

    Із Москви приїхало аж 6 644 репатріантів

    У 2020 році в розпал пандемії коронавірусу до Ізраїлю приїхало 21 115 нових репатріантів із 89 країн світу. Найбільше – з Росії та України. Такі дані озвучило міністерство репатріації та інтеграції Ізраїлю, пише Vesty. 

    Зазначається, що з України приїхало 2 969 репатріантів. А 31 грудня в Ізраїлі очікують ще на чотирьох громадян нашої країни.

    Із Москви приїхало аж 6 644 репатріантів. Також у міністерстві додали, що найбільше людей прибуло із пострадянських країн, Франції, США та Ефіопії.

    Загалом із країн Східної Європи в Ізраїль приїхали 10 500 репатріантів, Західної Європи – 3 500, Північної Америки –3 000, Латинської Америки – 1 500.

    Цьогоріч репатріанти прибували також і з екзотичних країн – таких як Багамські Острови, Домініканська Республіка, Замбія, Нігерія й Гана.

    За минулий рік громадянами країни стали понад 1 000 медиків, які успішно влилися в ізраїльську систему охорони здоров'я.

    Новоприбулі розселилися переважно у великих містах, зокрема Нетанії, Тель-Авіві, Єрусалимі та Хайфі.

    До речі, через глобальне поширення коронавірусу Ізраїлю довелося ввести жорсткі обмеження аж до повного закриття кордонів і заборони на в'їзд громадян інших країн. Проте прийом репатріантів не припинявся навіть у ті дні, коли епідемічна ситуація в країні була вкрай важкою.

    Нагадаємо, Ізраїль повернувся до жорсткого карантину.

    Раніше повідомлялося про те, що Ізраїль збирається вакцинувати від коронавірусу по 150 тисяч людей на добу.

    Теги: Ізраїль мігранти карантин Державна міграційна служба час
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