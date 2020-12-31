Скільки людей переїхало з України до Ізраїлю за час пандемії. Стала відома цифра

Із Москви приїхало аж 6 644 репатріантів

У 2020 році в розпал пандемії коронавірусу до Ізраїлю приїхало 21 115 нових репатріантів із 89 країн світу. Найбільше – з Росії та України. Такі дані озвучило міністерство репатріації та інтеграції Ізраїлю, пише Vesty.

Зазначається, що з України приїхало 2 969 репатріантів. А 31 грудня в Ізраїлі очікують ще на чотирьох громадян нашої країни.

Із Москви приїхало аж 6 644 репатріантів. Також у міністерстві додали, що найбільше людей прибуло із пострадянських країн, Франції, США та Ефіопії.

Загалом із країн Східної Європи в Ізраїль приїхали 10 500 репатріантів, Західної Європи – 3 500, Північної Америки –3 000, Латинської Америки – 1 500.

Цьогоріч репатріанти прибували також і з екзотичних країн – таких як Багамські Острови, Домініканська Республіка, Замбія, Нігерія й Гана.

За минулий рік громадянами країни стали понад 1 000 медиків, які успішно влилися в ізраїльську систему охорони здоров'я.

Новоприбулі розселилися переважно у великих містах, зокрема Нетанії, Тель-Авіві, Єрусалимі та Хайфі.

До речі, через глобальне поширення коронавірусу Ізраїлю довелося ввести жорсткі обмеження аж до повного закриття кордонів і заборони на в'їзд громадян інших країн. Проте прийом репатріантів не припинявся навіть у ті дні, коли епідемічна ситуація в країні була вкрай важкою.

Нагадаємо, Ізраїль повернувся до жорсткого карантину.

Раніше повідомлялося про те, що Ізраїль збирається вакцинувати від коронавірусу по 150 тисяч людей на добу.