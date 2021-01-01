Названо країну–лідера за темпами вакцинації проти Covid-19

Ізраїль демонструє найвищі темпи вакцинації проти коронавірусу у світі

За менш ніж два тижні щеплення від коронавірусу зробили вже понад мільйону громадян Ізраїлю - більш ніж десять відсотків населення країни, повідомляє Deutsche Welle.

«Ізраїль демонструє високі темпи вакцинації населення від коронавірусу. У п'ятницю, 1 січня, щеплення зробили мільйонному жителю країни. Ним став один із мешканців арабського селища Умм-ель-Фахм. З нагоди досягнення такого числа вакцинованих до цього села прибули прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн, передає агенція новин dpa», - йдеться у повідомленні.

Щеплення в Ізраїлі проводять вакциною, розробленою німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer. Вакцинацію розпочали 19 грудня 2020 року.

Нетаньяху заявив, що метою уряду під час кампанії вакцинації є зробити щеплення щонайменше 5,5 млн ізраїльтян (у країні проживає близько 9,3 млн осіб). На думку ізраїльського прем'єра, досягнення цієї позначки дасть змогу спинити епідемію Covid-19 в країні, передає «Укрінформ».

За даними аналітично-статистичного сайту Our World in Data, створеного науковцями з британського Оксфорда, Ізраїль лідирує в світі за темпами вакцинації. Станом на п'ятницю в Ізраїлі фіксували показник у 11,55 дози на 100 жителів, що є найвищим показником у світі. За абсолютною кількістю вакцинованих людей лідерство поки що за Китаєм, США та Великобританією, зазначається на сайті. Притому що у Великобританії так само, як і в Ізраїлі, вакцинували мільйон людей, тоді як населення країни перевищує ізраїльське у понад сім разів.

Попри третій частковий локдаун в Ізраїлі й надалі стрімко зростає число нових випадків зараження коронавірусом. За останніх 24 години там зафіксували 5804 нових інфікованих, що дещо менше, ніж днем раніше, коли було досягнуто денного рекорду числа заражень за останні кілька місяців - 5831 випадок. Тож міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликає до подальшого посилення протиепідемічних обмежень.

Як повідомляв «Главком», Україна уклала договір на постачання 1,8 млн доз вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.