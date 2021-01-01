Між Україною та Ізраїлем почала діяти угода про зону вільної торгівлі

Очікується, що з моменту вступу в силу угоди будуть скасовані ввізні мита для близько 80% українських промислових товарів

Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про ЗВТ з Ізраїлем у серпні 2019 року

З 1 січня 2021 року починає діяти Угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем відповідно до закону України «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль».

Угода про Зону вільної торгівлі з Ізраїлем була підписана п'ятим президентом України та прем'єр-міністром Ізраїлю 21 січня 2019 року у м. Єрусалим.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль» 11 липня 2019 року. Як зазначалося у пояснювальній записці до законопроєкту, Угода має на меті лібералізацію торгівлі товарами між Україною та Державою Ізраїль.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про ЗВТ з Ізраїлем у серпні 2019 року.

Причиною затримки ратифікації Угоди Ізраїлем стало постійне проведення парламентських виборів: 2 березня 2020 року вони відбулися втретє поспіль, оскільки прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху не міг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні 2019 року.

Нагадаємо, на початку грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск з наступного року зони вільної торгівлі між Україною та Британією.

8 жотвня Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію.

І Україна і Туреччина готові перезавантажити переговори про зону вільної торгівлі. ЗВТ дозволить збільшити торговий оборот між країнами в $10 млрд.