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    Економіка та фінанси

    Між Україною та Ізраїлем почала діяти угода про зону вільної торгівлі

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    Очікується, що з моменту вступу в силу угоди будуть скасовані ввізні мита для близько 80% українських промислових товарів - Між Україною та Ізраїлем почала діяти угода про зону вільної торгівлі
    Очікується, що з моменту вступу в силу угоди будуть скасовані ввізні мита для близько 80% українських промислових товарів

    Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про ЗВТ з Ізраїлем у серпні 2019 року

    З 1 січня 2021 року починає діяти Угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем відповідно до закону України «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль».

    Угода про Зону вільної торгівлі з Ізраїлем була підписана п'ятим президентом України та прем'єр-міністром Ізраїлю 21 січня 2019 року у м. Єрусалим.

    Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль» 11 липня 2019 року. Як зазначалося у пояснювальній записці до законопроєкту, Угода має на меті лібералізацію торгівлі товарами між Україною та Державою Ізраїль.

    Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про ЗВТ з Ізраїлем у серпні 2019 року.

    Причиною затримки ратифікації Угоди Ізраїлем стало постійне проведення парламентських виборів: 2 березня 2020 року вони відбулися втретє поспіль, оскільки прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху не міг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні 2019 року.

    Нагадаємо, на початку грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск з наступного року зони вільної торгівлі між Україною та Британією. 

    8 жотвня Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію.

    І Україна і Туреччина готові перезавантажити переговори про зону вільної торгівлі. ЗВТ дозволить збільшити торговий оборот між країнами в $10 млрд.

     Читайте також:
    Теги: Туреччина Ізраїль ЗВТ Володимир Зеленський президент Єрусалим
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