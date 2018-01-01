Ізраїль відклав візит чиновника з Польщі через скандальний закон про Голокост

Раніше повідомлялося, що Ізраїль ухвалить рішення про відкликання свого посла з Польщі

Ізраїль відклав візит у країну голови Бюро національної безпеки Польщі через схвалений закон про Інститут національної пам’яті. [READ_MORE] Про відповідне рішення повідомляє сайт МЗС Ізраїлю. «На тлі схвалення законопроекту польським Сенатом, Ізраїль попросив відкласти запланований візит глави Бюро національної



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Візит до Ізраїлю глави Бюро національної безпеки Польщі Павела Солоха відкладено

Раніше повідомлялося, що Ізраїль ухвалить рішення про відкликання свого посла з Польщі

Ізраїль відклав візит у країну голови Бюро національної безпеки Польщі через схвалений закон про Інститут національної пам’яті.

Про відповідне рішення повідомляє сайт МЗС Ізраїлю.

«На тлі схвалення законопроекту польським Сенатом, Ізраїль попросив відкласти запланований візит глави Бюро національної безпеки Польщі», - ідеться у повідомленні ізраїльського міністерства.

Бюро нацбезпеки Польщі підтвердило цю інформацію у своєму Twitter.

«Ми підтверджуємо, що ізраїльська сторона попросила відкласти візит на наступному тижні глави Бюро національної безпеки Павела Солоха.

Ми висловлюємо надію, що діалог з питань безпеки, який має стратегічне значення для обох країн, буде продовжено в найближчому майбутньому», - йдеться у повідомленні.

Potwierdzamy, że strona izraelska zwróciła się z prośbą o przełożenie przyszłotygodniowej wizyty szefa BBN Pawła Solocha w Izraelu. Wyrażamy nadzieję, że dialog w sprawach bezpieczeństwa, mający strategiczne znaczenie dla obu państw, będzie kontynuowany w niedalekiej przyszłości — BBN (@BBN_PL) 1 лютого 2018 р.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль ухвалить рішення про відкликання свого посла з Польщі у відповідь на схвалення польським Сенатом скандального законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

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