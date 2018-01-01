Президент Польщі пообіцяв переглянути скандальний законопроект про Голокост

Дуда вирішив переглянути законопроект після скандалу з Ізраїлем

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв переглянути новий законопроект про Голокост і визначення нацистських таборів смерті після скандалу з Ізраїлем. У п'ятницю, 26 січня, польський Сейм ухвалив закон, що встановлює штрафи або трирічний термін тюремного ув'язнення для всіх, хто називає нацистські концтабори польськими. Покарання передбачене також



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Концтабір Аушвіц у Польщі

Дуда вирішив переглянути законопроект після скандалу з Ізраїлем

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв переглянути новий законопроект про Голокост і визначення нацистських таборів смерті після скандалу з Ізраїлем.

У п'ятницю, 26 січня, польський Сейм ухвалив закон, що встановлює штрафи або трирічний термін тюремного ув'язнення для всіх, хто називає нацистські концтабори польськими. Покарання передбачене також за будь-які спроби виставляти поляків співучасниками злочинів гітлерівської Німеччини. Закон може бути застосованим як до поляків, так і до іноземців.

Посол Ізраїлю в Польщі Анна Азарі заявила, що за цим законом, ті, хто пережив Голокост, можуть зазнати судового переслідування за їхні покази в тому випадку, якщо це стосується участі поляків у військових злочинах. За її словами, Ізраїль розуміє, що такі табори смерті, як Аушвіц, побудували не поляки, але відкидає новий польський законопроект.

«Всі, чия особиста пам'ять або історичні дослідження говорять правду про злочини і про ганебну поведінку, яка траплялася в минулому за участі поляків, мають повне право на такі висловлювання», - погодився Дуда.

У роки Голокосту близько трьох мільйонів євреїв загинули в таборах смерті, розташованих на території Польщі. Польські офіційні особи регулярно вимагають поправок, коли ЗМІ або політики називають концтабори Хелмно, Белжец, Собібор, Треблінка, Аушвіц і Майданек польськими.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в суботу, що доручив своєму послові зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб висловити протест проти вищевказаного законопроекту.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Джерело: Радіо Свобода