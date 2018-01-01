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    Ізраїль відкличе посла з Польщі через скандальний закон – ЗМІ

    Поляки одним законом одночасно обурили і Ізраїль, і Україну
    Ізраїль у четвер ухвалить рішення про відкликання свого посла з Польщі у відповідь на схвалення польським Сенатом скандального законопроекту про Інститут національної пам’яті, який різко критикує Ізраїль. Про це повідомляє видання Onet.Wiadomosci з посиланням на власне джерело. За інформацією журналістів, згідно з рішенням
    • Сьогодні, 15:46
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    <p>Посол Ізраїлю в Польщі Анна Азарі</p>

    Посол Ізраїлю в Польщі Анна Азарі

    Поляки одним законом одночасно обурили і Ізраїль, і Україну

    Ізраїль у четвер ухвалить рішення про відкликання свого посла з Польщі у відповідь на схвалення польським Сенатом скандального законопроекту про Інститут національної пам’яті, який різко критикує Ізраїль. Про це повідомляє видання Onet.Wiadomosci з посиланням на власне джерело.

    За інформацією журналістів, згідно з рішенням прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху посол Анна Азарі буде викликана в Ізраїль і дипломатична місія у Польщі залишиться без посла. Відповідне рішення може бути ухвалене у четвер, 1 лютого.

    «Таким чином Єрусалим хоче висловити своє невдоволення. Це може означати велику кризу у відносинах між двома країнами, оскільки доти, доки напруга не знизиться, нового посла не буде», - розповів інформатор видання.

    Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що у парламенті Ізраїлю запропонували законопроект, згідно з яким польський закон про Інститут національної пам'яті, який забороняє говорити про причетність поляків до злочинів Третього рейху, прирівнюється до заперечення Голокосту.

    Польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія».

    ЗМІ Польща Ізраїль закон посол
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