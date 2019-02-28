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    В МЗС дали уточнення про можливість скасування безвізу з Ізраїлем

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    В МЗС дали уточнення про можливість скасування безвізу з Ізраїлем

    «Неправда в тому, що безвіз з Ізраїлем - під загрозою», - написала у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко

    Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко спростувала інформацію про можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем через систематичні порушення прав українських туристів.

    Про це вона написала у Twitter.

     «Правда в тому, що в разі порушення прав українських громадян в будь-якій з держав МЗС ініціюватиме перегляд умов поїздок, у тому числі угод про безвіз. Неправда в тому, що безвіз з Ізраїлем - під загрозою», - повідомила Зеленко.

    Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство закордонних справ України не виключає скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо на кордоні цієї країни будуть систематично порушуватися права українських туристів.

    Як відомо, 15 лютого в аеропорту «Бориспіль» 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами.

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