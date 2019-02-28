Безвіз з Ізраїлем можуть скасувати через конфлікти в аеропортах - МЗС



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Останнім часом в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві почастішали випадки затримання українських громадян

МЗС передало ноту Ізраїлю, в якій зазначено, що захист прав громадян України є пріоритетом для влади

Міністерство закордонних справ України не виключає скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо на кордоні цієї країни будуть систематично порушуватися права українських туристів.

Про це заявила на прес-конференції речниця МЗС України Катерина Зеленко.

Вона нагадала, що 15 лютого в аеропорту «Бориспіль» 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами.

«У подальшому ми будемо оцінювати масштаб і характер порушень прав українців за кордоном і ступінь готовності країн боротися із випадками порушення законодавства. У разі, якщо іноземні уряди не будуть належним чином ставиться до боротьби з нелегальним наймом і прийомом на роботу українських громадян, якщо права українських туристів і подорожуючих будуть систематично порушуватися, ми будемо переглядати умови поїздок громадян, в тому числі і доцільність збереження безвізового режиму для громадян тих країн, де права наших співвітчизників систематично порушуються», - сказала Зеленко.

Вона також повідомила, що МЗС передало ноту Ізраїлю, в якій зазначено, що захист прав громадян України, включно під час короткотермінових поїздок і тривалого проживання за кордоном, є пріоритетом для міністерства і української влади.

«Ми інтенсифікували співпрацю з нашими ізраїльськими партнерами з метою здійснення більш глибокого моніторингу ситуації із забезпеченням прав українців, які здійснюють подорожі до Ізраїлю… Проблема є системною, і її потрібно вирішувати на рівні міжвідомчої співпраці», - сказала Зеленко.

Останнім часом в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві почастішали випадки затримання українських громадян, деяких з них довго допитують про мету візиту, деяких після цього відправляють додому.

За заявою МВС Ізраїлю, подібна практика пояснюється збільшенням числа нелегальних мігрантів з України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився від участі в зустрічі глав держав та урядів Вишеградської четвірки та Ізраїлю. Причиною відмови Моравецького прибути до Єрусалима стали висловлювання прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху під час міжнародної конференції у Варшаві, присвяченій питанням Близького Сходу.

Джерело: Європейська правда