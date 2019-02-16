Ізраїль без пояснень утримував літак із 140 українцями на борту



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Літак утримувався більше 5 годин

В інцидент довелося втрутитися представникам влади

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю затримало в аеропорту Бен Гуріон літак з України зі 140 українцями на борту. Про це повідомив народний депутат Георгій Логвинский з посиланням на дані, отримані від керівників МВС цієї країни.

«Керівники МВС Ізраїлю повідомили мені, що вони затримали цілий літак з України з 140 нашими громадянами в знак протесту», - написав він у Facebook.

У свою чергу спеціальний радник міністра закордонних справ з питань ксенофобії і антисемітизму Анна Вишнякова заявила, що літак з українцями утримувався без пояснень.

«Забрали паспорти. Тримають вже більше 5 годин. Під конвоєм відпускають хіба що в туалет», - повідомила вона у Facebook.

Інцидент стався 15 лютого після того, як українські прикордонники не пропустили 35 ізраїльтян. Ситуація нормалізувалася після втручання представників влади.

«Під мої гарантії 35 ізраїльтян пропущені і все 140 українців в'їхали на святу землю. Завдяки втручанню в двох країнах всі на свободі. Однак друзі, хочу повідомити, що якщо найближчим часом аеропорт Бен Гуріон не замінить своє ставлення до українців, ми і далі будемо діяти за принципом взаємності», - відзначив депутат Логвинський.