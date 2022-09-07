Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)

Робота в силових структурах складна, однак жіноцтво це не спиняє

Захисники вважають своїм обов'язком берегти товаришок по зброї

В українській армії є чимало мотивованих українок, які витримують всі складнощі війни в гарячій фазі. Та попри це в лавах ЗСУ, звісно ж, значно більше чоловіків. Про ставлення бійців до жінок, які служать в армії, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній на її YouTube-каналі.

Українська армія, як розповідають самі ж командири, має особливість: якщо в підрозділі є жінка, яку б професію вона не опанувала, то до неї ставляться дуже ніжно.

«Її бережуть, вважають талісманом, і якщо є небезпека, то насамперед думають про жінок, які є в підрозділі. Їм ніяково наражати жінку на небезпеку і давати ті самі завдання, що й чоловікам. Командири розповідають, що для них це психологічно складно, бо вони виховані так, що жінку треба берегти», – сказала Маляр.

Для українських військових найстрашніше, якщо із жінкою в підрозділі на фронті щось трапляється. Після поранення чи загибелі військовослужбовиці чоловічу частину вивести з стану переживання вкрай складно.

«Їм здається, що вони недодивились, не вберегли. Це говорить про наших українських чоловіків дуже красномовно», – розповіла заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони оголосило остаточне рішення про військовий облік жінок.