Військовий облік: жінки яких професій зобов’язані звернутися до центрів комплектації

У переліку сім професій та 14 спеціальностей

З 1 жовтня жінки деяких професій мають стати на військовий облік. Спершу перелік спеціальностей був доволі широким. Наразі його скоротили до семи професій та 14 спеціальностей. Про це йдеться у наказі №35 Міністерства оборони.

Згідно з документом, на військовий облік зобов’язані стати представниці таких спеціальностей:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології;

комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування.

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення

При цьому в наказі є список перелік спеціальностей і професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Він містить 35 професій і 76 спеціальностей.

Наразі українським жінкам не непотрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та ставати на військовий облік.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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