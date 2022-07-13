Військовий облік: жінки яких професій зобов’язані звернутися до центрів комплектації
У переліку сім професій та 14 спеціальностей
З 1 жовтня жінки деяких професій мають стати на військовий облік. Спершу перелік спеціальностей був доволі широким. Наразі його скоротили до семи професій та 14 спеціальностей. Про це йдеться у наказі №35 Міністерства оборони.
Згідно з документом, на військовий облік зобов’язані стати представниці таких спеціальностей:
- хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
- телекомунікації та радіотехніка;
- інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології;
- комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
- науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
- харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
- забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування.
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
- облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
- видавництво та поліграфія;
- психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення
При цьому в наказі є список перелік спеціальностей і професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Він містить 35 професій і 76 спеціальностей.
Наразі українським жінкам не непотрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та ставати на військовий облік.
Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.