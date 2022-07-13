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    Події в Україні

    Військовий облік: жінки яких професій зобов’язані звернутися до центрів комплектації

    Жінки деяких професій 1 жовтня зобов&rsquo;язані стати на облік - Військовий облік: жінки яких професій зобов’язані звернутися до центрів комплектації
    Жінки деяких професій 1 жовтня зобов’язані стати на облік
    фото ілюстративне

    У переліку сім професій та 14 спеціальностей

    З 1 жовтня жінки деяких професій мають стати на військовий облік. Спершу перелік спеціальностей був доволі широким. Наразі його скоротили до семи професій та 14 спеціальностей. Про це йдеться у наказі №35 Міністерства оборони.

    Згідно з документом, на військовий облік зобов’язані стати представниці таких спеціальностей:

    • хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
    • телекомунікації та радіотехніка;
    • інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології;
    • комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
    • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
    • науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
    • харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
    • забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
    • фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;
    • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування.
    • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
    • ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
    • облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
    • видавництво та поліграфія;
    • психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення

    При цьому в наказі є список перелік спеціальностей і професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Він містить 35 професій і 76 спеціальностей.

    Наразі українським жінкам не непотрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та ставати на військовий облік.

    Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна наказ Україна окупація #stoprussia
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    Військовий облік: жінки яких професій зобов’язані звернутися до центрів комплектації