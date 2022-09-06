Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чешка керує батальйоном (відео)

На фронті керівниця має авторитет

Заступниця командира батальйону «Карпатська Січ» мешканка Тернополя Марія Чешка – Калина на передовій боронить Україну. Цю жінку називають українською амазонкою, тернопільською Жанною д'Арк та «комбатом у спідниці». Історію захисниці розповіла журналістка Анастасія Даугуле.

Жінка у мирному житті була мамою трьох дітей та директоркою Тернопільського училища ресторанної справи. На фронті ж здобула беззаперечний авторитет у війську, адже за ніжною усмішкою ховається сталевий характер. Це видно навіть по тому, як підходять до неї побратими та підлеглі, зауважила журналістка.

Війна для пані Марії розпочалася вісім років тому, коли добровольцем на фронт пішов її старший син. Відподі вона волонтерила, а згодом і підписала контракт із ЗСУ. Захисниця навчалася воєнній справі, і в тяжкий час, коли в бою загинув командир, саме вона очолила підрозділ.

Завдяки мужній жінці, кажуть побратими, батальйон не розформували. Вона не боїться брати на себе відповідальність і вирішувати важкі питання.

У Марії Чешки понад 15 років педагогічного досвіду. Вона була вчителькою української мови та літератури.

«Коли війна приходить на твою землю немає значення, хто ти за фахом, скільки тобі років, якої ти статі. Має значення тільки одне: що я ще можу зробити для перемоги», – каже захисниця.

Марія Чешка розповіла, що витримувати фронтовий емоційний тиск допомагає природа. Попри те, що вона «на нулі» боронить рідний край, однак вважає, що жінкам на війні не місце.

Щодо чоловіків, які ховаються від повісток і намагаються виїхати за кордон, військовослужбовиця каже: є чоловіки, які допомагають в тилу наближати перемогу.

«Але якщо чоловік тікає і боїться то який він тоді вже чоловік?», – питає Калина.

В українській історії захисниці імпонує ще одна мужня жінка – дочка Ярослава Мудрого, королева Франції Анна.

Нагадаємо, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.