Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військовий облік жінок. Міноборони оголосило остаточне рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Військовий облік жінок. Міноборони оголосило остаточне рішення
Військовий облік жінок відтерміновано ще на рік – до 1 жовтня 2023 року
фото ілюстративне

Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня не буде

Строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік відтерміновано ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня не буде», – йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проект Закону «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок носить виключно добровільний характер, Міністерство оборони України раніше направило до комітету.

«Разом з тим, розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков», – зазнає заступниця міністра.

В Міноборони нагадали, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом. Даний наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання.

«Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки. Тож, ще на рік – до 1 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує», – наголошує Маляр.

Зазначається, що після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.

За даними Генштабу, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Нагадаємо, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок

Як відомо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж.

Читайте також:

Теги: Міноборони війна військові жінка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий облік жінок. Міноборони нарешті поставило крапку
Військовий облік жінок. Міноборони нарешті поставило крапку
Вчора, 21:15
З 1 жовтня жінки повинні будуть ставати на військовий облік
Виключно добровільно: Міноборони спростувало фейк про військовий облік жінок
4 вересня, 20:14
Майже 40 тисяч жінок у лавах ЗСУ захищають Україну
Міноборони повідомило скільки жінок служить у лавах ЗСУ
24 липня, 02:56

Події в Україні

Військовий облік жінок. Міноборони оголосило остаточне рішення
Військовий облік жінок. Міноборони оголосило остаточне рішення
Контрнаступ ЗСУ. «Південь» відзвітував про успіхи
Контрнаступ ЗСУ. «Південь» відзвітував про успіхи
Маріуполь: в районі аеропорту прогриміли вибухи (відео)
Маріуполь: в районі аеропорту прогриміли вибухи (відео)
Британська розвідка назвала напрямки найзапекліших боїв в Україні
Британська розвідка назвала напрямки найзапекліших боїв в Україні
ЗСУ відбили Балаклію? В мережі з’явилося знакове фото
ЗСУ відбили Балаклію? В мережі з’явилося знакове фото
Українські захисники звільнили ще одне село на Херсонщині (відео)
Українські захисники звільнили ще одне село на Херсонщині (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
131K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
114K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
78K
Щасливчик та невдаха: як прикордонник полонив командира авіації рашистів (фото)
69K
ЗСУ відбили населені пункти на півдні: Міноборони готує заяву
46K
Рада заборонила небезпечний будматеріал

Новини

ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Вчора, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Вчора, 17:04

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту