Військовий облік жінок. Міноборони оголосило остаточне рішення

Військовий облік жінок відтерміновано ще на рік – до 1 жовтня 2023 року

Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня не буде

Строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік відтерміновано ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня не буде», – йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проект Закону «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок носить виключно добровільний характер, Міністерство оборони України раніше направило до комітету.

«Разом з тим, розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков», – зазнає заступниця міністра.

В Міноборони нагадали, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом. Даний наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання.

«Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки. Тож, ще на рік – до 1 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує», – наголошує Маляр.

Зазначається, що після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.

За даними Генштабу, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Нагадаємо, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Як відомо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж.