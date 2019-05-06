Єгипет сприяв досягненню перемир’я між Ізраїлем і Сектором Гази



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Перестали працювати сирени, які повідомляють ізраїльтян про початок ракетних обстрілів

Відомо про зняття обмежень на пересування жителів півдня Ізраїлю, які були встановлені із початком обстрілів

Представники палестинських організацій, які керують Сектором Гази, повідомили про досягнення перемир’я із Ізраїлем в 04:30 за місцевим часом після трьох днів обмінів ракетними ударами і обстрілів.

Ізраїль поки не коментує факт досягнення перемир’я. Проте на даний час відомо про зняття обмежень на пересування жителів півдня Ізраїлю, які були встановлені із початком обстрілів, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Перестали працювати сирени, які повідомляють ізраїльтян про початок ракетних обстрілів. ВПС Ізраїлю перестали повідомляти про нові удари по Сектору Гази.

Єгипет і ООН, які виступали в якості посередників між Ізраїлем і Сектором Гази до цього, сприяли досягненню нового перемир’я.

Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у Секторі Гази у відповідь на запущені звідти ракети.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що радикали з Сектора Гази запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.

В Ізраїлі через ракетні обстріли з Сектора Гази отримали поранення двоє ізраїльтян.

5 травня в Cекторі Гази ліквідували одного з ватажків ХАМАС. Хамад аль-Ходорі став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.

Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.