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    У світі

    В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа постраждали двоє ізраїльтян

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    В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа постраждали двоє ізраїльтян

    80-річна жінка знаходиться у важкому стані, 49-річний чоловік – отримав поранення середньої тяжкості

    В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа отримали поранення двоє ізраїльтян. Про це повідомляє Haaretz.

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    Зазначається, що 80-річна жінка знаходиться у важкому стані, 49-річний чоловік – отримав поранення середньої тяжкості.

    Крім того, повідомляється, що 22-річний палестинець у секторі Газа загинув внаслідок ізраїльських ударів у відповідь, ще чотири особи – поранені.

    Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.

    У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа зранку суботи запустили по Ізраїлю вже близько 200 ракет.

    Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та «Ісламський джихад».

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