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    У світі

    Ізраїль перехопив десятки ракет, запущених із сектора Гази

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    Як заявили в IDF, у відповідь на обстріли ізраїльські військові націлилися на об'єкти ХАМАС - Ізраїль перехопив десятки ракет, запущених із сектора Гази
    Як заявили в IDF, у відповідь на обстріли ізраїльські військові націлилися на об'єкти ХАМАС

    За останні півгодини по ізраїльським цивільним особам було випущено більше 50 ракет, - Армії оборони Ізраїлю

    Ізраїль перехопив кілька десятків ракет, запущених з території сектора Гази.

    Про це повідомляється на Twitter-сторінці Армії оборони Ізраїлю (IDF).

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    «За останні півгодини по ізраїльським цивільним особам було випущено більше 50 ракет. Система ППО Залізний купол перехопила десятки з них», - йдеться в повідомленні.

    Як заявили в IDF, у відповідь на обстріли ізраїльські військові націлилися на об'єкти ХАМАС.

    Нагадаємо, 2 травня IDF також завдали удару у відповідь на запуск повітряних куль із запалювальною сумішшю і вибухівкою, здійснений з території сектора Гази в бік Ізраїлю.

    Як повідомлялося, 25 березня 2019 з Сектора Гази вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю. В результаті ракетного обстрілу в Ізраїлі постраждали шестеро осіб.

    Зазначимо, що раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі Сектора Гази.

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